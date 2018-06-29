В Госдуме предложили установить на Никольской памятник Дружбе болельщиков

Депутат Госдумы РФ Александр Ющенко обратился к московским властям с предложением об установке в столице после чемпионата мира-2018 памятника Дружбе болельщиков всего мира. По мнению парламентария, подходящим местом является Никольская улица, которая очень популярна среди зарубежных любителей футбола.

– На Никольской улице, на мой взгляд, московские власти должны после окончания чемпионата мира поставить памятник Дружбе между болельщиками всего мира, – цитирует "Р-Спорт" Ющенко. – Никольская улица совершенно спонтанно и неожиданно стала такой "Меккой" людей со всего мира, которые просто приезжают и фантастически проводят там время.

Это должен быть международный проект стран, которые принимали участие в чемпионате мира-2018.

По мнению политика, память о мировом первенстве в России необходимо "оставить на всю жизнь".

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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