В Госдуме предложили установить на Никольской памятник Дружбе болельщиков

Депутат Госдумы РФ Александр Ющенко обратился к московским властям с предложением об установке в столице после чемпионата мира-2018 памятника Дружбе болельщиков всего мира. По мнению парламентария, подходящим местом является Никольская улица, которая очень популярна среди зарубежных любителей футбола.
– На Никольской улице, на мой взгляд, московские власти должны после окончания чемпионата мира поставить памятник Дружбе между болельщиками всего мира, – цитирует "Р-Спорт" Ющенко. – Никольская улица совершенно спонтанно и неожиданно стала такой "Меккой" людей со всего мира, которые просто приезжают и фантастически проводят там время.
Это должен быть международный проект стран, которые принимали участие в чемпионате мира-2018.
По мнению политика, память о мировом первенстве в России необходимо "оставить на всю жизнь".
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180629/1138719819.html