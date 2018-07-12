В Госдуме после извинений Виды пожелали хорватам победы на ЧМ

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что защитник сборной Хорватии Домагой Вида принял правильное решение извиниться перед россиянами за слова, сказанные после матча 1/4 финала с Россией (2:2, 4:3 – пенальти). Тогда, напомним, в сети появились два видео, где Вида говорит "Слава Украине", позднее за это был отстранен от команды сотрудник Огнен Вукоевич, который также поддержал лозунги Виды.

– Как я говорил ранее, лучшее в данной ситуации – это искренне извиниться перед российскими болельщиками, что и сделал защитник хорватской сборной Домагой Вида, – отметил Дегтярев. – Для него это будет урок, и, надеюсь, эпизод исчерпан. Теперь довольно неловко смотрятся потуги украинских соседей, которые успели нарядиться в хорватские футболки и повесить флаги Хорватии на Крещатике.

Отмечу, что ранее Владимир Вольфович Жириновский предсказал победу сборной Хорватии. Во вчерашней игре его прогноз сбылся. Поздравляем Хорватию с выходом в финал. Возможно на нашей земле впервые в истории чемпионатов мира по футболу славяне станут победителями. Это будет символично. (Андрей СИЗЯКИН)

Домагой Вида - о выкрике "Слава Украине": "Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми"