В Госдуме поприветствовали решение Мутко временно сложить полномочия главы РФС

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев подчеркнул, что решение вице-премьера РФ Виталия Мутко приостановить деятельность на посту главы РФС может быть связано с проведением чемпионата мира-2018. Ранее сообщалось, что деятельность Мутко в РФС временно приостановлена сроком до полугода на время судебных разбирательств с МОК. Мутко был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах. Вице-премьер РФ намерен 26 декабря подать апелляцию в CAS.

- Виталий Мутко как действующий вице-премьер, человек с государственным взглядом понял, какие риски есть сейчас. В том числе под ударом может оказаться и чемпионат мира по футболу, который планируется в 2018 году в России, - цитирует "Р-Спорт" Свищева. - Убрать из-под возможного удара столько значимое соревнование, к которому готовится вся страна, - вот зачем Виталий Леонтьевич принял такое решение. Думаю, за это время как раз будут приняты определенные решения, стоит приветствовать такой шаг.