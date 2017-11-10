В Госдуме подтвердили, что во время ЧМ-2018 в некоторых общежитиях будут жить сотрудники правоохранительных органов

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "СЭ" подтвердил информацию о том, что во время чемпионата мира-2018 в некоторых общежитиях в регионах России будут жить сотрудники правоохранительных органов. Дегтярев отметил, что данная практика существует давно и широко распространена.

– Сегодня в СМИ появилась новость о недовольстве тем, что в период проведения ЧМ-2018 в общежитиях учебных заведений будут расселять сотрудников правоохранительных органов. При этом студентов будут выселять из общежитий. Такая подача информации является очередной провокацией либерально настроенных СМИ, – сказал Дегтярев. – Их целью служит раскачивание конфликтной ситуации и социального недовольства в обществе.

На самом же деле, данная практика существует уже давно и широко распространена. Есть определенные договорные отношения. Когда в регионы на масштабные мероприятия приезжает большое количество гостей, местные ВУЗы зачастую предлагают использовать для их расселения свои общежития. Поэтому я призываю всех горожан и жителей регионов России, в которых пройдут мероприятия ЧМ-2018, с уважением относиться к прибывающим гостям – не только к болельщикам, но и к сотрудникам правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность при проведении матчей. (Андрей СИЗЯКИН)

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.