В Госдуме ответили на высказывание английского фаната

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал высказывание английского фаната Мэтта Мэйбери, который вернувшись из России, раскритиковал британские СМИ за то, что они запугивали своих болельщиков и призывали их не ехать на ЧМ-2018.

- До чемпионата мира в Англии стояла истерия, которую британские и американские СМИ подогревали с целью запугать болельщиков, - говорит Свищев. - Но мы видим, как проходит чемпионат. Специалисты называют его одним из самых лучших и ярких в истории. И это факт. Нас обвиняли во всех смертных грехах: в допинге и так далее. Слова английского фаната как раз и говорят о том, что цели и задачи организаторов ЧМ и ФИФА достигаются. Как говорится, праздник удался.

- Изменится ли тон у английских СМИ в ходе и после чемпионата мира? Ведь журналисты и болельщики видят все своими глазами.

- Злость и зависть еще долго не исчезнут. Вы же помните все эти призывы к мировому сообществу бойкотировать ЧМ-2018. Английские СМИ даже не хотели пускать в Россию свою команду. В целом, их замысел не удался, но отдельные провокации еще могут быть. Вместо того, чтобы подарить себе праздник, наши заокеанские и некоторые европейские партнеры сами себя напугали. Самое лучшее доказательство, что наша страна справилась с проведением чемпионата мира – мнения самих спортсменов, официальных лиц и болельщиков. СМИ, конечно, могут влиять на умы, но достаточно спросить самих игроков. Многие уже сказали, что это один из самых лучших чемпионатов мира в истории, что страна прекрасна, организация на высочайшем уровне, отличные стадионы. Мы еще далеки от совершенства, но это уже следующая история. Сейчас главное – достойно завершить ЧМ. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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