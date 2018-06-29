В Госдуме осудили твит губернатора Липецкой области

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев в интервью "СЭ" дал комментарий по поводу твита в аккаунте главы администрации Липецкой области Олега Королева.



Там была размещена, а затем удалена следующая запись: "Германия позорно вылетела с чемпионата мира-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались..." (орфография и пунктуация сохранены).



Позже Королев опубликовал еще один твит, где дал понять, что писал не он, а аккаунт был взломан.

- Никакое лицо - ни должностное, ни обычное - не может высказываться вот так, - сказал Лебедев. - Подобные люди отличаются отсутствием образования, воспитания и интеллекта. Потому что проводить сравнения памяти Великой Отечественной войны, погибших людей со спортивными мероприятиями - полный бред. Много сейчас появилось всяких твитов, выступлений, комментариев о том, что немцам в июне в России всегда не везет. Ну только идиоты могут этим заниматься.



Еще больше раздражает, когда 9 мая, не дай Бог, на чемпионате мира по хоккею Россия играет со сборной Германии, то все в один голос орут: "Победили в войне, победим и здесь". Это больные так поступают - позорят нашу страну, всех нас. Поэтому пусть где-то пройдут уроки хорошего воспитания, прежде чем, открывать рот на эту тему.

- Через несколько часов он удалил свой же твит и обвинил взломщиков.



- Я знаю, да. Это понятное дело. Всегда, когда кто-то пишет подобную вещь, а потом осознает, что допустил ляп, затем пытается исправиться, ссылаясь на то, что взломали его Твиттер и написали за него. Не знаю, свечку не держал, не в курсе кто там чего взламывал. Но как-то быстро его взломали, написали один твит, а через два часа он опять публикует от своего имени.

Господин Королев отличается определенными высказываниями. Помню, несколько лет назад по сети гулял ролик с его выступлениями, по-моему, в не очень трезвом виде, поэтому не исключаю, что он мог и в этот раз в подобной ситуации оказаться и что-то подобное написать. (Арман МКРТЧЯН)

Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира //

Чемпионы мира не вышли в плей-офф в четвертый раз в XXI веке //

Такую сборную Германию совсем не жаль