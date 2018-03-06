В Госдуме назвали слова Джонсона про ЧМ-2018 провокацией

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона провокацией. Сегодня, 6 марта, Джонсон заявил, что "на данный момент тяжело представить, что приезд в Россию британских представителей на ЧМ может пройти в нормальном режиме, если причастность РФ к инциденту в Солсбери будет доказана".

Ранее стало известно об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, впоследствии осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.

- Заявление Министра иностранных дел Великобритании не первое и не последнее. Информационные вбросы на тему предстоящего ЧМ-2018 возможны и в будущем, - отметил Дегтярев. - С подобного рода провокациями мы сталкивались при подготовке к Олимпиаде в Сочи. В течение длительного времени весь мир пугали заголовками, что русские не смогут провести Олимпиаду, что у нас и медведи, и люди дикие. Однако все это оказалось ложью, и болельщики получили хорошую прививку от русофобии. В данном случае обвинения в адрес российской стороны являются выдуманными. Лучше бы Великобритания озаботилась вопросами безопасности на своей территории. Много вопросов до сих пор вызывает гибель Бориса Березовского или Александра Литвиненко. Их смерть была выгодна кому угодно, только не России. Спорт же должен быть вне политики. Мы с нетерпением ждем английских туристов на предстоящем чемпионате мира по футболу, это будет праздник гостеприимства. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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