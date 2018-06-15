В Госдуме назвали "очередным позором украинской власти" ситуацию с трансляцией ЧМ-2018

Депутат Госдумы от ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что властям Украины не стоило занимать негативную позицию в отношении чемпионата мира-2018, который в эти дни проходит в России. По словам парламентария, трансляции игр, которые пытались сорвать руководители ведомств на Украине, нанесли очередной имиджевый удар по украинским чиновникам.

Ранее стало известно, что на Украине вынуждены показывать матчи ЧМ-2018 из-за долгов перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ). Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в Фейсбуке напомнил, что Украина приобрела пакеты прав на ЧМ-2018 и 2022 в 2012 году, а в 2015-м власти заявили об отказе от трансляций и перестали переводить ЕСВ деньги, из-за чего у Киева начала накапливаться задолженность.

"ЕСВ в 2016 году напоминает о долге и рассматривает возможность вынесения штрафных санкций (за неуплату за права и отказ от трансляции на территории Украины), а также лишение прав на следующий ЧМ-2022", – написал Аласания на своей странице в Фейсбуке.

- Накануне чемпионата мира было столько разговоров о запрете трансляций, о бойкоте, о том, что не надо ехать в Россию, что наша страна не готова и турниру нужно перенести и так далее, - начал Лебедев. – Вчерашний день все эти разговоры развеял. Чемпионат мира стартовал, по улицам нашей страны гуляют миллионы болельщиков, у них праздник. Центр Москвы просто прекрасен, у всех праздник, происходит что-то невообразимое. Теперь они напитаются эти положительными эмоциями, разъедутся по своим странам и расскажут всем друзьям, как у нас хорошо. А на Украине весь бойкот закончился, потому что они обязаны показывать турнир, если хотят транслировать ЧМ в Катаре.

Отельное спасибо хочется сказать людям, которые добились того, что в нашей стране состоялся чемпионат мира. Я говорю о команде функционеров, назовем их, "лет ми спик фром май харт".

- Трансляции ЧМ на Украине как-то могут положительно повлиять на образ России в глазах украинских граждан?

- Режиму Порошенко (Петр Порошенко – президент Украины. – Прим. "СЭ") осталось дожить до выборов. Я уверен, что он не переизберется. Дальше к власти на Украине придет (не могу сказать, что пророссийский президент) президент, который, думаю, в считанные дни наладит отношения и с Россией, и с Западом, прекратит войну в Донбассе, снимет все санкции, и вернутся дружеские отношения между нашими странами. А всеми этими русофобскими выкриками Порошенко делает хуже только себе.

Ситуация с трансляцией ЧМ – это очередной позор власти Украины и очередной провал позиции по отношению к России. Они пытались сделать все, чтобы очернить этот праздник, но сейчас они убедились, что у них ничего не получается. На матч открытия прибыло 17 лидеров разных государств, рядом с нашим Президентом сидел наследный принц Саудовской Аравии, они пожимали друг другу руки. В общем, праздник состоялся, он есть, и он будет дальше. Все ненавистники пусть утрутся. (Андрей СИЗЯКИН)