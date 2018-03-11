В Госдуме надеются, что Великобритания не будет бойкотировать ЧМ-2018

Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов выразил надежду, что Великобритания откажется от идеи бойкота чемпионата мира-2018. Ранее сообщалось, что к бойкоту Великобритании могут присоединиться такие страны, как Австралия, Польша и Япония. По информации СМИ, от поездки в Россию могут отказаться высокопоставленные чиновники и официальные лица этих стран.

- Возможный бойкот Англии и других стран никаким образом не повлияет на проведение чемпионата мира в России, - цитирует RT Кривоносова. - Считаю, что они на это не пойдут. Это нагнетание обстановки. Будем надеяться, что здравый смысл все же возьмет верх и они откажутся от этой идеи. В любом случае мы все равно проведем турнир на высоком уровне. Для нас важно, чтобы таких инцидентов не было. На чемпионате мира должны участвовать сильнейшие сборные, он должен быть полноценным. Но это их право. Спорт используют в политических целях. Это недопустимо. Необходимо делать так, чтобы атлетов не могли втягивать в политику.