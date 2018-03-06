В городах чемпионата мира-2018 появятся приюты для собак

Организационный комитет "Россия-2018" и Министерство спорта планируют обязать все регионы-участники чемпионата мира-2018 построить приюты для бездомных животных, сообщают "Известия". Проверкой построенных объектов займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Отмечается, что приюты уже построены в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Калининграде и Саранске. В остальных семи городах они появятся в ближайшее время.

– Мы занимаем четкую и понятную позицию. Мы призываем регионы использовать только гуманные меры для контроля популяции бездомных животных и создавать пункты передержки и приюты, – сказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. – Работа в этом направлении уже началась. Никакой утилизации ни в коем случае не будет. Наша общая линия – гуманное обращение с животными.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июня в 11 городах России.