В Германии задержали с автоматом фанатов, праздновавших победу России над Испанией

Болельщики сборной России в немецком городе Эссен шумно отметили победу команды над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, 4:3 - пен.). Как сообщает Westdeutsche Zeitung, полицейские остановили белый "Мерседес" в центре города. В машине были обнаружены 5 человек, в том числе 11-летний ребенок, и автомат АК-47. Тем не менее, оружие оказалось непригодным для стрельбы, но это не спасло от заведения уголовного дела.

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