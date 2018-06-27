В Футбольном союзе Египта утверждают, что базу в Грозном выбрал Купер

Президент Футбольного союза Египта Хани Абу Рида заявил, что тренировочную базу для сборной на чемпионате мира-2018 выбирал главный тренер Эктор Купер. Египтяне базировались на время турнира в Грозном. По версии египетских СМИ, удаленность столицы Чечни от городов проведения матчей могла стать одной из причин неудачи команды. На чемпионате мира-2018 Египет проиграл все три матча (0:1 против Уругвая, 1:3 против России, 1:2 против Саудовской Аравии) и не вышел из группы.

- Выбор Грозного был за главным тренером, с ним был согласен технический состав, который посчитал, что отель там находится рядом со стадионом, где проходили тренировки, - цитирует "Р-Спорт" Риду.

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