В ФИФА запустили механизм реагирования на нарушения прав журналистов во время ЧМ-2018

ФИФА будет следить за соблюдением прав журналистов во время ЧМ-2018, сообщает официальный сайт организации. Был запущен механизм, позволяющий реагировать на случаи нарушения прав работников СМИ.

На специальном сайте журналисты и правозащитники, которые будут работать на чемпионате мира, смогут 24 часа в сутки отправлять сообщения о нарушении их прав. Как полагают в федерации, такие меры помогут соблюдению свободы СМИ на время турнира.

Отмечается, что сервис является конфиденциальным и любой желающий может отправить сообщение, оставшись неизвестным.

- В ФИФА убеждены, что правозащитники должны иметь возможность осуществлять свою деятельность свободно без страха перед расправой. Этот новаторский механизм является важной вехой в наших усилиях по обеспечению уважения основных свобод во время мероприятий ФИФА, - сказала генеральный секретарь федерации Фатма Самура.

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