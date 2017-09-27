В ФИФА уверены, что отставки губернаторов не повлияют на подготовку к ЧМ-2018

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит считает, что кадровые перестановки в руководстве Самарской и Нижегородской областей не скажутся на подготовке к чемпионату мира 2018 года. Ранее Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернаторов Николая Меркушкина (Самарская область) и Валерия Шанцева (Нижегородская область). Вместо первого врио губернатора назначен Дмитрий Азаров, вместо второго - Глеб Никитин.

- Любые перестановки во власти, в том числе и в верхах, не скажутся на проведении матчей чемпионата мира. Составлены графики, мы по ним работаем, - цитирует ТАСС Смита.

Напомним, завершение строительства стадиона в Самаре и Нижнем Новгороде, которые примут по четыре матча групповой стадии, а также игры 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира, намечено на декабрь 2017 года. Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.