В ФИФА считают, что СМИ раздувают из мухи слона, говоря о проблемах с болельщиками в России

Глава департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заявил, что оргкомитет мирового первенства 2018 года предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности болельщиков во время турнира. Функционер отметил, что не стоит обращать внимания на слухи.

- Из любой мухи можно сделать слона, - цитирует ТАСС Унгера. - Конечно, есть отдельные агрессивные болельщики. Но я уверен, что организаторы сделают все, чтобы предстоящий турнир не был омрачен.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.