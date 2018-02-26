В ФИФА пока нет точной даты формирования списка арбитров на ЧМ-2018

Представитель ФИФА заявил, что точная дата, когда будет сформирован список арбитров для работы на матчах чемпионата мира-2018 в России, все еще не определена.

"У нас нет точной даты, когда определится список арбитров. Информация о судьях чемпионата мира по футболу 2018 года в России будет доступна со временем", – цитирует представителя ФИФА РИА Новости.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Ранее сообщалось, что ФИФА в январе 2018 года собирается объявить список арбитров, которые будут обслуживать матчи турнира.