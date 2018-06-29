В ФИФА объяснили, почему сборная не будет тренироваться в "Лужниках"

Как сообщал "СЭ", сборная России проведет официальную тренировку перед матчем 1/8 финала чемпионата мира не на стадионе "Лужники", а на своей базе в Новогорске.



В ФИФА пояснили, что эта практика стандартная в тех случаях, когда одна из команд уже тренировалась на стадионе. Норма принята для сохранения газона и обеспечения равных условий для соперников.



Россияне проводили занятие на главном стадионе чемпионата перед матчем открытия с Саудовской Аравией (5:0). Сборной Испании поле "Лужников" пока не знакомо. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

​Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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