В ФИФА не беспокоятся по поводу степени готовности "Ростов Арены"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил, что степень готовности "Ростов Арены", на которой пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, не вызывает у организации поводов для беспокойства. Он отметил, что серьезных рисков при строительстве стадиона в Ростове-на-Дону нет.

Напомним, с 26 сентября по 5 октября совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" проводит шестой операционный визит по подготовке арен к ЧМ-2018. В рамках поездки она посетила Екатеринбург, Самару, Саранск, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Далее запланировано посещение стадионов в Волгограде и Калининграде, а также главной арены мирового первенства - московского стадиона "Лужники".

- Пока у нас нет опасений по поводу готовности стадиона, серьезных рисков нет, - цитирует ТАСС Смита. - Сегодня мы проведем рабочее совещание, в рамках которого все представители департаментов ФИФА выскажут замечания и комментарии в адрес подрядчика и он учтет их в своей работе. Никаких опасений по поводу сроков окончания работ у нас нет.

Вместимость "Ростов Арены" составит 45 тысяч зрителей. На стадионе пройдут пять матчей, включая одну встречу 1/8 финала ЧМ-2018. Завершение работ по возведению стадиона запланировано на конец декабря 2017 года.