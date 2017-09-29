В ФИФА назвали динамичными темпы работы по строительству стадиона в Саранске

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассчитывает, что трава на стадионе "Мордовия Арена", который примет матчи чемпионата мира 2018 года, взойдет до наступления зимы. Представитель международной организации признался, что визиты в Саранск дарят ему исключительно положительные эмоции.

- Очень рад снова оказаться в Саранске, для нас невероятно важно провести этот инспекционный визит, - цитирует ТАСС Смита. - Чемпионат мира - это огромная возможность для Саранска показать себя всему миру, для этого потребуется интеграция всех площадок и объектов. Касательно состояния стройки и подготовки города, мы видим, что сроки очень сжатые, но нам ясно, что работа ведется в очень активном и динамичном темпе. Нам сообщили, что скоро начнется засеивание поля, очень важно, чтобы оно взошло до зимы.

Важно, чтобы строительство всех объектов было закончено в срок. Вернемся в Саранск в следующем году во время проведения тестовых мероприятий.

Каждый раз, когда я приезжаю в Саранск, на меня нахлынывают только положительные эмоции. Город очень аккуратный, чистый и презентабельный. Здорово, что стадион чисто футбольный. Каждый матч чемпионата мира - это праздник, нам очень важно, что стадион соответствует таким требованиям.

Напомним, вместимость стадиона в Саранске составит 45 тысяч мест. На арене будут сыграны четыре матча группового турнира ЧМ-2018. Сроки проведения мирового первенства – с 14 июня по 15 июля.