В ФИФА хотят, чтобы по ТВ показывали меньше привлекательных женщин

В ФИФА хотят, чтобы во время будущих телетрансляций матчей ЧМ показывали меньше привлекательных женщин, информирует AP.

Глава департамента ФИФА по социокультурному многообразию Федерико Аддьекки заявил, что организация обсудит этот вопрос с национальными телевещателями и своим ТВ-подразделением.

По словам Аддьекки, во время ЧМ-2018 в России таких случаев стало меньше по сравнению с турниром 2014 года в Бразилии.

Аддьекки также подчеркнул, что по ходу ЧМ-2018 ФИФА уже несколько раз вмешивалась в тех конкретных случаях, когда такие случаи были очевидны.

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