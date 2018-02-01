В ФИФА довольны темпом продаж билетов на чемпионат мира-2018

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит подчеркнул, что в федерации довольны темпом продаж билетов на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

Ранее сообщалось, что в ходе первого периода второго этапа продаж было подано около 5 миллионов заявок (точная цифра – 4 905 169) на покупку билетов.

– Мы очень довольны ростом продаж билетов, – сказал Смит. – Особенный рост произошел после жеребьевки. Это лишний раз подтверждает факт, который нам давно известен – чемпионат мира привлекает большое количество болельщиков.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге. (Павел ГУРЕВИЧ)

Подано около 5 миллионов заявок на матчи ЧМ-2018