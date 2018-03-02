В ФИФА довольны "Ростов Ареной"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит остался доволен стадионом чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону. Делегация ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" посетила Ростов-на-Дону в рамках седьмого операционного визита.

- Что здесь может не понравится? Посмотрите вокруг, это действительно отличный футбольный стадион, - цитирует "Р-Спорт" Смита. - Все места здесь находятся в непосредственной близости от футбольного поля, можно прочувствовать всю атмосферу происходящих на поле событий.

"Ростов Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Корея - Мексика (23 июня) и Исландия - Хорватия (26 июня), также встречу 1/8 финала (2 июля).