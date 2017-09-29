В Европе считают, что города ЧМ-2018 станут образцами толерантности

Президент Европейской коалиции городов против расизма Бенедетто Заккироли считает, что Россия во время чемпионата мира 2018 года станет примером для остального мира в сфере борьбы с расизмом в спорте. По его мнению, города-хозяева мирового первенства станут образцами толерантности.

- Я уверен, что при проведении чемпионата мира 2018 года Россия покажет всему миру пример борьбы с расизмом в спорте, - цитирует ТАСС Заккироли. - Каждый из городов, который примет данный турнир, станет в своей мере образцом толерантности и уважения к человеку вне зависимости от цвета кожи.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.