В Ереване открылась фан-зона ЧМ-2018

В Ереване открылась фан-зона чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Располагается она в центре Еревана и вмещает до 15 тысяч зрителей. Организовал фан-зону российский бизнесмен, владелец футбольного клуба "Пюник" Артур Согомонян.

- Для меня очень важно, чтобы в Армении чувствовалось дыхание российского чемпионата мира и ереванцы смогли быть причастными к этому празднику, - сказал Согомонян.

В субботу фанатов ждет встреча со звездами мирового футбола прошлых лет. Фан-зону посетят Кафу, Габриэль Батистута, Иван Саморано, Юрий Джоркаефф и другие.

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