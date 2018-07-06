22:56 6 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Ереване открылась фан-зона ЧМ-2018


В Ереване открылась фан-зона чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Располагается она в центре Еревана и вмещает до 15 тысяч зрителей. Организовал фан-зону российский бизнесмен, владелец футбольного клуба "Пюник" Артур Согомонян. 

- Для меня очень важно, чтобы в Армении чувствовалось дыхание российского чемпионата мира и ереванцы смогли быть причастными к этому празднику, - сказал Согомонян.

В субботу фанатов ждет встреча со звездами мирового футбола прошлых лет. Фан-зону посетят Кафу, Габриэль Батистута, Иван Саморано, Юрий Джоркаефф и другие.

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5354417

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