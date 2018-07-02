В Екатеринбурге вывесили баннер в честь Станислава Черчесова

В Екатеринбурге появился баннер, адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесова, сообщает Интерфакс.
Полотно появилось сразу после победы россиян над командой Испании в 1/8 финала ЧМ-2018 (1:1, 4:3 по пенальти).
- Мы подготовили все заранее, потому что не успели бы сделать это за одну ночь. Но мы представляли, как будем себя чувствовать после победы. Нам было очень важно поддержать болельщиков и порадоваться вместе с ними, - приводятся слова одной из участниц акции.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная России сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 21.00 по московскому времени.
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http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?sec=1671&id=946564