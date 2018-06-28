В Екатеринбурге установлен подозреваемый в нападении на шведского болельщика

Полицейские Екатеринбурга установили личность подозреваемого в нападении на футбольного болельщика из Швеции и его избиении.

Нападение произошло в среду после матча чемпионата мира между Швецией и Мексикой (3:0), за пределами стадиона. Подозреваемым оказался 29-летний житель Екатеринбурга, ранее не судимый.

- Подозреваемый выходил из кафе и случайно столкнулся с болельщиком, который случайно пролил на него пиво, - цитирует "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией. - Именно это обстоятельство, а не спортивные и не иные мотивы, явились причиной для внезапно возникших неприязненных отношений. В результате екатеринбуржец несколько раз ударил иностранного болельщика и покинул место происшествия.

Он сознался в содеянном, написал явку с повинной, раскаивается и приносит извинения иностранному болельщику. Сам иностранец уже покинул Екатеринбург. Заявление писать он не стал. Серьезных травм у него не было.

Сотрудники полиции доставили материалы и самого задержанного в региональный СКР. Уголовное дело не возбуждалось. Ранее сообщалось, что следственные органы СКР проводят проверку по факту нападения на шведского болельщика у одного из ресторанов на улице Малышева в центре Екатеринбурга.

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