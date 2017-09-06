В Екатеринбурге пройдет забег в поддержку ЧМ-2018

Традиционный массовый забег "Кросс нации" в этом году пройдет в Екатеринбурге в поддержку чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018. В Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что маршрут основной дистанции составит 2018 м. Послы чемпионата мира и юные футболисты Екатеринбурга побегут дистанцию в символике ЧМ-2018. Забег состоится 16 сентября.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.