В Екатеринбурге проверяют паспорта на выходе из самолета. Но только у мужчин!

В Екатеринбург начинают прибывать болельщики сборных Египта и Уругвая - матч этих команд в рамках чемпионата мира пройдет в столице Урала 15 июня.

Город встречает гостей холодным дождем, а также дополнительными мерами безопасности. К примеру, как только рейс из Москвы совершил посадку в аэропорту Кольцово, стюардесса на русском и английском языках попросила пассажиров подготовить паспорта. Примечательно, что просьба касалась только лиц мужского пола. У двери самолета документы проверил полицейский. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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