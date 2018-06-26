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"В его венах тек футбол". Что помнят об умершем египетском комментаторе


 
Игра сборной Египта разочаровала болельщиков.Египетский комментатор умер после поражения от Саудовской Аравии

 

Марван Ахмед, корреспондент сайта Kingfut.com, рассказал "СЭ", что в Египте шокированы новостью о смерти Абдела Рахима Мухамеда. Бывший египетский футболист и экс-тренер каирского "Замалека", работавший футбольным экспертом и комментатором на египетском телевидении, скоропостижно скончался в Каире вскоре после окончания матча африканцев с Саудовской Аравией.

– Мы все в Египте поражены этим событием, – сказал Ахмед. – В такой ситуации футбол отходит на второй план. Абдела знали все журналисты и футболисты в Египте. Это один из тех людей, у которого в венах тек футбол и "Замалек". Он играл за этот клуб не ради славы, не ради денег. Он просто его любил. Всегда при встрече он улыбался, спрашивал, как дела. Сложно найти человека, который мог бы сказать что-то плохое о нем. (Гоша ЧЕРНОВ)

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