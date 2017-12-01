В Египте считают сборную России амбициозной и сильной командой

На сайте египетского спортивного издания Reyada отметили, что мотивация сборной России на чемпионате мира-2018 будет запредельной. Также на портале подчеркнули, что Россия – амбициозная и сильная команда.

– Сборная России прекрасно продемонстрировала свои возможности в недавней результативной ничьей против грозных испанцев (3:3). Это амбициозная и сильная команда, которая явно претендует на выход из группы, особенно – перед своими болельщиками. Египту нужно стараться набирать максимум очков в играх с Уругваем и Саудовской Аравией, потому что мотивация хозяев чемпионата мира будет запредельной, - говорится в сообщении на сайте издания. (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, что Египет в первом туре сыграет с Уругваем 15 июня в Екатеринбурге, второй матч проведет 19 июня против России в Санкт-Петербурге и третюю игру - с Саудовской Аравией 25 июня в Волгограде.

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