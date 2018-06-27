В Египте проведут расследование по поводу выступления сборной на ЧМ-2018

Парламентский комитет Египта по делам молодежи и спорта проведет расследование по поводу того, как связано неудачное выступление сборной страны на чемпионате мира-2018 и ее размещение в Грозном, сообщает телеканал Al Arabiya. Египтяне проиграл все три своих матча и заняли последнее место в группе А.

Комитет назвал такое выступление команды унизительным, а ответственность за это лежит на всех членах сборной. Кроме того, будет проведены мероприятия, чтобы выяснить, по какой причине была выбрана база в Грозном, который находится вдали от стадионов, на которых проводились матчи, а также почему в отеле команды находились артисты и почему египетские игроки приняли приглашение на ужин, устроенный главой республики Чечни Рамзаном Кадыровым.

Напомним, сборная Египта проиграла Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2). После последнего матча в стране скончался комментатор встречи, так как был переполнен эмоциями от невзрачной игры египтян.

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