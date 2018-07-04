В Дирекции города-организатора Саранска подвели итоги ЧМ

Заместитель гендиректора Дирекции города Саранска Елена Тихонова подвела итоги проведения четырех матчей чемпионата мира-2018 в столице Мордовии.

– Более 160 000 болельщиков из 44 стран посетили встречи на саранском стадионе, – говорит Тихонова. – Город на протяжении нескольких лет готовился к этому событию по многим направлениям: строительство и реконструкция необходимой инфраструктуры, работа транспорта, размещение, питание, благоустройство, информирование, туристические программы и, наконец, организация матчей на стадионе. Гости Саранска, футбольные болельщики прошли каждый пункт этой сложной системы. И нам очень важно их мнение и оценка подготовки города-организатора.

После каждой игры мирового первенства мы проводили мониторинг социальных сетей и СМИ, и большинство отзывов были положительными. Отмечены и атмосфера на стадионе, и хорошая подготовка волонтеров, и чистота в городе. На замечания мы старались реагировать оперативно, и ко второму матчу нареканий от зрителей уже практически не встречалось.

До начала чемпионата мира имелись вопросы к размещению болельщиков в Саранске. Принимающий город своевременно создал call-центр и центр размещения, благодаря которым гости могли получить информационную поддержку на нескольких языках (включая испанский, французский, английский), и решить вопрос с проживанием и после своего приезда в Саранск.

Можно сказать, что мероприятия в рамках ЧМ-2018 по футболу в Саранске прошли на достаточно высоком уровне.

– Как проходит фестиваль болельщиков?

– На нем в Саранске побывало более трехсот тысяч человек, и это число уже превысило численность населения города.

Мы старались сделать развлекательную программу фестиваля интересной для всех посетителей. Здесь выступают популярные исполнители и диджеи (на площадке уже работали "Город 312", "Моя Мишель", "Пропаганда", Noize MC, Paul Oakenfold), а также региональные коллективы Мордовии, которые нашли своих поклонников среди иностранных гостей. И конкурсы, и спонсорские активности, и сюрпризы от послов города-организатора также пользуются популярностью у зрителей.

Но главное на фестивале болельщиков – это, конечно, просмотр матчей чемпионата мира. И, несмотря на то, что игр в Саранске больше не будет, ожидаем большую загрузку площадки 7 июля – когда весь город и вся страна будет болеть за сборную России.

– Что дало городу общение с иностранными гостями?

– Яркие, жизнерадостные болельщики принесли в Саранск настоящий латиноамериканский карнавал. Именно они позволили в полной мере почувствовать, что Саранск принимает мировое первенство и глобальный праздник для любителей футбола. К нему готовились не только принимающие города, но и сами болельщики. Флаги и баннеры в поддержку команд, абсолютная открытость и дружелюбие, и прекрасный пример того, как надо болеть и поддерживать свою команду – эту настоящую страсть к футболу передали гости жителям города.

И уже многим знакомы истории, когда жители Саранска в различных ситуациях помогали болельщикам из разных стран (например, один из преподавателей ВУЗа поселил у себя колумбийца, который оказался мэром небольшого города).

– Кто возьмет на себя содержание стадиона?

– В конце 2017 года Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность субсидирования арен, готовящихся принять чемпионат мира по футболу. Помощь планируют выделять с 2019 года. Таким образом, стадиону компенсируют эксплуатационные затраты после ЧМ. Далее объект будет передан в региональную собственность.

В свою очередь, задачи власти республики и спортивной общественности – сделать все необходимое, чтобы "Мордовия Арена" загружался и работал на полную мощность в дальнейшем. (Иван ТОРОПЦЕВ)