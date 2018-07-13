В Дагестане в честь Черчесова пройдет флешмоб "Усы надежды"

Жители Дахадаевского района Дагестана проведут флешмоб "Усы надежды", посвященный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, сообщает пресс-служба администрации. Мероприятие пройдет в рамках открытия стадиона "Дахадаев-арена". Общая площадь стадиона составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

"Пятнадцатиминутный флешмоб "Усы надежды" дахадаевцы посвятят главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову. Руководство района призвало отрастить усы к открытию стадиона "Дахадаев–арена", и на футбольную площадку выйдут 22 "усатых ветерана" в национальной форме одежды и проведут разминку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Далее по сценарию на футбольную площадку вынесут большой национальный пирог (чуду) диаметром два метра, разрежут его на 16 кусков и угостят участников разминки.

"Три символических куска вместе с футболками и с национальной символикой отложат в ящик для отправки посылки футбольному тренеру российской сборной команды Станиславу Черчесову, вратарю сборной России Игорю Акинфееву и нападающему Артему Дзюбе. Три почтальона заберут символические посылки адресатам", - отмечается в релизе.