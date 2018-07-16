В честь завершения ЧМ-2018 в Москве выпустили карту "Тройка" со специальным дизайном

Тематические транспортный карты с уникальным дизайном выпущены в Москве, сообщает официальный сайт столичного градоначальника. Проездные оформлены в честь завершившегося накануне чемпионата мира по футболу-2018. На первом из них изображена карта России, на втором – фотография российских болельщиков на трибуне стадиона и флаг страны.

- К старту чемпионата мира по футболу мы выпустили карты "Тройка" с футбольным мячом, залетающим в ворота, - сказал первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. - Они пользовались повышенным спросом у пассажиров. За время турнира было продано 160 тысяч таких карт. Примечательно, что столько же людей поддерживали сборную России во время матча Россия – Хорватия на двух фанфестах в Москве. К окончанию чемпионата мира по футболу мы специально выпустили еще два вида футбольных дизайнов карты "Тройка", новые карты пополнят коллекцию поклонников футбола и останутся туристам на память о метро, Москве и чемпионате мира.

ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира во второй раз в своей истории стала сборная Франции. В финале "трехцветные" обыграли Хорватию (4:2).

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