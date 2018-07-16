10:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В честь завершения ЧМ-2018 в Москве выпустили карту "Тройка" со специальным дизайном

Карта "Тройка" со специальным дизайном. Фото mos.ru Карта "Тройка" со специальным дизайном. Фото mos.ru
Карта "Тройка" со специальным дизайном. Фото mos.ru

Тематические транспортный карты с уникальным дизайном выпущены в Москве, сообщает официальный сайт столичного градоначальника. Проездные оформлены в честь завершившегося накануне чемпионата мира по футболу-2018. На первом из них изображена карта России, на втором – фотография российских болельщиков на трибуне стадиона и флаг страны.

- К старту чемпионата мира по футболу мы выпустили карты "Тройка" с футбольным мячом, залетающим в ворота, - сказал первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. - Они пользовались повышенным спросом у пассажиров. За время турнира было продано 160 тысяч таких карт. Примечательно, что столько же людей поддерживали сборную России во время матча Россия – Хорватия на двух фанфестах в Москве. К окончанию чемпионата мира по футболу мы специально выпустили еще два вида футбольных дизайнов карты "Тройка", новые карты пополнят коллекцию поклонников футбола и останутся туристам на память о метро, Москве и чемпионате мира.

ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира во второй раз в своей истории стала сборная Франции. В финале "трехцветные" обыграли Хорватию (4:2).

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Франция - Хорватия

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Дополнительная информация

https://www.mos.ru/news/item/42716073/?onsite_from=main_page

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