В честь автора гола, выведшего сборную Панамы на ЧМ-2018, могут назвать стадион

Власти Панамы могут переименовать один из стадионов страны в честь защитника национальной команды Романа Торреса, чей гол в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Коста-Рики (2:1) гарантировал панамцам участие на турнире в России. Отмечается, что именем игрока обороны будет назван не стадион в столице Панаме, где он родился, а в соседнем городе Аррайяне, где Торрес жил в подростковом возрасте.

С предложением о переименовании стадиона "Эль Мистик" (название можно перевести с как "Таинственный". - Прим. "СЭ") в Аррайяне выступила представитель местных властей Даянара Касерес.

- У нас есть стадион, на котором играют в футбол и бейсбол. Он называется "Эль Мистик", то есть у него нет особенного названия - цитирует Касерес Mi Diario Panama. - Думаю, это подходящий способ оказать ему почести. Эта инициатива - возможность отметить Романа Торреса как звезду.

Панама попала в четвертую корзину жеребьевки чемпионата мира, которая пройдет 1 декабря в Москве. Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.

Quiero darle la gracias a DIOS y a todos los panameños, este gol jamas será olvidado,el más importante en mi vida gracias Panamá #Russia2018 pic.twitter.com/66Yi0cHxxl – Román Torres (@romantorres05) 14 октября 2017 г.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет // Мечтать по-русски. Панама едет в Россию!