18:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Чебоксарах установят гигантский экран для просмотра матчей ЧМ-2018

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Большой экран установят в центре Чебоксар - на Красной площади. Как сообщает ТАСС, на нем будут проводиться трансляции матчей чемпионата мира-2018. Размеры экрана - 14 на 7 метров.

Сейчас дизайн-проект проходит согласование в оргкомитете "Россия-2018". Мэр Чебоксар Алексей Ладыков выразил надежду, что сборная России на турнире сможет успешно выступить.

- Верим, что мы вместе с горожанами на Красной площади сможем увидеть футбол в исполнении сборной России, возможно, и в финале чемпионата мира 15 июля, - сказал Ладыыков.

Все о чемпионате мира по футболу - здесь

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5212813

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