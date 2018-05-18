В Чебоксарах установят гигантский экран для просмотра матчей ЧМ-2018

Большой экран установят в центре Чебоксар - на Красной площади. Как сообщает ТАСС, на нем будут проводиться трансляции матчей чемпионата мира-2018. Размеры экрана - 14 на 7 метров.

Сейчас дизайн-проект проходит согласование в оргкомитете "Россия-2018". Мэр Чебоксар Алексей Ладыков выразил надежду, что сборная России на турнире сможет успешно выступить.

- Верим, что мы вместе с горожанами на Красной площади сможем увидеть футбол в исполнении сборной России, возможно, и в финале чемпионата мира 15 июля, - сказал Ладыыков.

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