В центре Санкт-Петербурга ограничат движение из-за ЧМ-2018

С 24 мая в центре Петербурга начнут вводить ограничения движения, связанные с чемпионатом мира-2018, сообщает "Фонтанка". Первыми станут те, что связаны с фестивалем болельщиков. Так с полуночи 24 мая до полуночи 26 июля будет закрыто движение по Конюшенной площади. Также будут введены ограничения на набережной канала Грибоедова, Большой Конюшенной улиц, Царицынском проезде, набережной Мойки. Снимут их после завершения турнира.

В это же время для проезда по ряду улиц нужно будет иметь пропуска.

В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко - Иран (15 июня), Россия - Египет (19 июня), Бразилия - Коста-Рика и Нигерия - Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь