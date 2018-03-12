В бундестаге связали разговоры британцев о бойкоте ЧМ-2018 с шансами сборной Англии на победу

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки сказал, что не думал о бойкоте чемпионата мира-2018 в России. Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что это будет возможно, если появятся данные о связи отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля с российскими спецслужбами. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пояснила слова Джонсона - речь шла не о сборной Англии, а об официальных лицах.

- Я ничего не думаю о бойкоте чемпионата мира, - цитирует Bild Кубицки. - Если британцы не хотят ехать в Россию, из-за того, что у них (сборной Англии) нет шансов в самом турнире, - пожалуйста.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игра открытия турнира и финал будут сыграны на стадионе "Лужники" в Москве.

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