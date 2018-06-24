20:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Бронницах жителей угощают тортом в виде Лео Месси


Больше двух тысяч человек пришли отпраздновать день рождения капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в Бронницы.

В подмосковном городе, где латиноамериканская команда базируется во время чемпионата мира, посетителей угощают тортом, верхняя часть которого выполнена в виде ростовой копии футболиста.

Позже она будет передана в музей города Бронницы. На праздник прибыли болельщики сборной Аргентины и латиноамериканские СМИ. (Евгений БЕЛОУСОВ). 

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