В Бронницах жителей угощают тортом в виде Лео Месси

Больше двух тысяч человек пришли отпраздновать день рождения капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в Бронницы.



В подмосковном городе, где латиноамериканская команда базируется во время чемпионата мира, посетителей угощают тортом, верхняя часть которого выполнена в виде ростовой копии футболиста.



Позже она будет передана в музей города Бронницы. На праздник прибыли болельщики сборной Аргентины и латиноамериканские СМИ. (Евгений БЕЛОУСОВ).

Бронницы празднуют день рождения Лео и ждут аргентинцев на торт в виде его копии pic.twitter.com/yCyEcTUozy – Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 24 июня 2018 г.