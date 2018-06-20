В Бронницах Месси подарят на день рождения торт и копию Кубка мира из гжели

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси получит торт и копию Кубка мира из гжели в подарок на день рождения в подмосковных Бронницах, сообщает ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова. В Бронницах Аргентина баируется на время чемпионата мира-2018. Месси 24 июня исполнится 31 год.

- Сборная Аргентины - команда с мировым именем, естественно, что мы не могли обойти стороной такое важное событие, как день рождения лидера сборной Месси, - сказал Терюшков. - Коллеги из Бронниц приготовили для Месси подарок - торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели, - одного из наших национальных символов, хотелось бы, чтобы помимо положительных отзывов о радушном приеме и об условиях размещения, которые нам высказывали представители Федерации футбола Аргентины, Месси увез с собой кусочек России - то есть, вот этот подарочный сувенир. Не сомневаюсь, что он будет в восторге.

В стартовом матче группового турнира ЧМ-2018 аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1), Месси не забил пенальти.

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