14:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Бразилии за каждое падение Неймара наливали бесплатное спиртное


Один из баров Рио-де-Жанейро наливал своим посетителям бесплатный шот каждый раз, когда форвард сборной Бразилии Неймар оказывался на газоне в игре 3-го тура группового этапа чемпионата мира с Сербией (2:0). Встреча прошла 27 июня на московском стадионе "Спартак".

"Пентакампеоны", обыграв сербов, вышли в плей-офф с первого места группе. В матче 1/8 финала бразильцы сыграют против Мексики

Бразилия - Мексика: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Сколько раз перекатился Неймар? //
ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф - здесь
календарь матчей и расписание по городам - здесь

К комментариям
4
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ