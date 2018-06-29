В Бразилии за каждое падение Неймара наливали бесплатное спиртное

Один из баров Рио-де-Жанейро наливал своим посетителям бесплатный шот каждый раз, когда форвард сборной Бразилии Неймар оказывался на газоне в игре 3-го тура группового этапа чемпионата мира с Сербией (2:0). Встреча прошла 27 июня на московском стадионе "Спартак".

"Пентакампеоны", обыграв сербов, вышли в плей-офф с первого места группе. В матче 1/8 финала бразильцы сыграют против Мексики.

A free shot every time Neymar hits the deck 😂



There are going to be a few #BRA fans who will also need picking up off the floor!



Credit: @Ruptly pic.twitter.com/Wkjw994LwB – Goal (@goal) 28 июня 2018 г.

Бразилия - Мексика: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Сколько раз перекатился Неймар? //

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