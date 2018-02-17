В Бразилии уверены, что ЧМ-2018 станет большим событием для России и для мира

Генеральный секретарь Конфедерации футбола Бразилии Уалтер Фелдман уверен, что чемпионат мира-2018​ станет большим событием в футбольном мире. Также он отметил, что предстоящее мировое первенство станет для некоторых стран еще одним поводом побольше узнать о России.

- Бразилия хорошо знает так называемый западный мир, - цитирует ТАСС Фелдмана. - Россия находится посередине, у вас заметно большое влияние Азии. Вы страна с культурой, с традициями, которые иногда в меньшей степени знакомы Западу.

Сейчас у нас есть очень воодушевляющие данные о проделанной работе, о строительстве инфраструктуры, позволяющей принять чемпионат мира. Мы знаем, что будем в безопасности, что нам окажут теплый прием. Лично я уверен, что это будет большое событие для России и для мира.