В Бразилии против болельщиков заведено уголовное дело за похабную шутку над россиянкой

Федеральная прокуратура Бразилии завела уголовное дело против болельщиков, которые во время чемпионата мира-2018 оскорбили россиянку, сообщает ТАСС. На родине фанатов шутку про "розовые вагины" назвали "оскорбляющей достоинство" и имеющей "очевидный женоненавистнический характер"

Ранее в интернете появилось видео, как россиянка стоит в окружении бразильцев, которые скандируют по-португальски "розовая вагина", добавляя слово "русская". При этом на видеозаписи видно, как фанаты попросили девушку повторить португальскую фразу Buceta Rosa.

Чилийская авиакомпания Latam уже уволила своего сотрудника Фелипе Уилсона, который был одним из участников розыгрыша. Также среди бразильцев оказался лейтенант военной полиции Эдуарду Нуниша. Против него тоже началась дисциплинарная проверка. Еще один член группы фанатов, Диего Жатоба, оказался в прошлом судим за нецелевое расходование государственных средств и долги по алиментам.

Ранее на сайте change.org появилась петиция с требованием наказать бразильских фанатов. Нескольких из них удалось опознать. Так в отношении лейтенанта полиции Эдуардо Нуньеса начато служебное расследование.