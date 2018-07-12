В Бирмингеме после матча Хорватия - Англия произошла массовая драка

После полуфинального матча чемпионата мира между Англией и Хорватией (1:2 дополнительное время) в одном из баров Бирмингема (The Fiddle pub) вспыхнула массовая драка, информирует The Sun. Причины инцидента остаются неизвестны. Однако отмечается, что драка перетекла из помещения на улицу. В ней приняли участие десятки мужчин и женщин, которые просто колотили друг друга.

Прохожие смотрели на это действие со стороны, пока не прибыла полиция. Как отметили в местной скорой помощи, сразу после встречи поступило порядка 1000 звонков. В первый час после встречи были приняты 240 экстренных вызовов.

В полиции происходящее после встречи в Англии (драки и побои разного масштаба) назвали сумасшествием.