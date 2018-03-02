В Берлине выдан первый паспорт болельщика ЧМ-2018

В "Русском доме" в Берлине стартовала выдача паспортов болельщика чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Первый паспорт (Fan ID) получил гражданин Германии Кристоф Ладвайн. В мероприятии принимали участие вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнер Кох, руководитель Берлинского футбольного союза Бернд Шульц, посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Напомним, что Fan ID дает возможность обладателям билетов на матчи ЧМ-2018 право безвизового въезда в Россию. Кроме того, болельщики получат возможность бесплатного проезда общественном транспорте по городам ЧМ-2018 и между ними.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.