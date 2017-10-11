В Бельгии ждут от сборной победы на ЧМ-2018

Технический директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) Крис ван Пуйвельде заявил, что полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан может вернуться в сборную. По его словам, национальная команда намерена завоевать титул чемпионате мира 2018 года.

- Бельгия хочет выиграть чемпионат мира, - приводит Radio Kiss Kiss слова ван Пуйвельде. - У нас хорошая команда, способная завоевать титул. Мы хотим пройти как можно дальше, но на турнире будут и другие хорошо укомплектованные команды.

Наингголан вне состава сборной? Это не так. Я не могу предсказывать будущее, но двери в команду перед ним не закрыты Будет другой состав сборной, в который он может быть призван.

Отметим, что при жеребьевке мирового первенства, которая состоится 1 декабря, Бельгия наряду с Россией, Бразилией, Германией, Польшей, Португалией, Францией и Аргентиной попадет в первую корзину.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.