17:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Бельгии произошел скандал из-за выбора исполнителя гимна сборной на ЧМ-2018


Королевская бельгийская футбольная ассоциация подверглась критике за выбор рэпера Damso в качестве исполнителя гимна сборной на чемпионате мира-2018, информирует AP. Это решение раскритиковали организации, выступающие за права женщин, которых возмутил выбор исполнителя, песни которого зачастую носят оскорбительный и унизительный характер. Сам Damso подчеркнул, что в его песнях намного больше смысла, и обвинил СМИ в излишнем внимании к себе.

Сегодня - в Международный женский день ассоциация выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что не станет менять исполнителя гимна сборной. Однако спонсоры сборной Бельгии заявили, что проведут консультации по этому вопросу.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!