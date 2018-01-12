В Австрии оформлены первые паспорта болельщика ЧМ-2018

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что в Австрии оформлены первые паспорта болельщиков для поездки на чемпионат мира-2018. Данный паспорт нужен для бесплатного перемещения в поездах между городами турнира, необходим для прохода на стадион и дает право безвизового въезда в Россию во время турнира.

- Я только что получил подтверждение, что первые два австрийских болельщика - счастливые обладатели билетов на одну из игр чемпионата мира, уже оформили все документы, и паспорт болельщика для первых двух гостей из Австрии уже лежит в российском визовом центре и может быть, я думаю, торжественно получен, - цитирует "Р-Спорт" Любинского.