В Австралии называют Манчини – главным претендентом на пост главного тренера сборной

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии на время чемпионата мира-2018, сообщает Perthnow. Итальянец называется главным кандидатом на вакантный пост.

Также на пост наставника сборной Австралии претендуют Марсело Бьельса, Луи ван Гал, Луис Фелипе Сколари, Свен-Еран Эрикссон и Юрген Клинсман. Ранее со сборной Австралии работал Эндж Постекоглу, который покинул свой пост после того, как вывел команду на чемпионат мира. Команда сыграет в одной группе с Францией, Данией и Перу.

Ранее в СМИ сообщалось, что Манчини также претендует на пост главного тренера сборной Италии.