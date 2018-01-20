12:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Австралии называют Манчини – главным претендентом на пост главного тренера сборной

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии на время чемпионата мира-2018, сообщает Perthnow. Итальянец называется главным кандидатом на вакантный пост.

Также на пост наставника сборной Австралии претендуют Марсело БьельсаЛуи ван ГалЛуис Фелипе СколариСвен-Еран Эрикссон и Юрген КлинсманРанее со сборной Австралии работал Эндж Постекоглу, который покинул свой пост после того, как вывел команду на чемпионат мира. Команда сыграет в одной группе с ФранциейДанией и Перу.

Ранее в СМИ сообщалось, что Манчини также претендует на пост главного тренера сборной Италии.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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hhh.14170

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

16:49

arielinos

А что там говорят в Зимбабве?

16:13

Tribunal Z

Ну что теперь каждый бред читать? А сборную московских цирков не предлагали потренировать Манчини?

13:49