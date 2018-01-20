В Австралии называют Манчини – главным претендентом на пост главного тренера сборной

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии на время чемпионата мира-2018, сообщает Perthnow. Итальянец называется главным кандидатом на вакантный пост.
Также на пост наставника сборной Австралии претендуют Марсело Бьельса, Луи ван Гал, Луис Фелипе Сколари, Свен-Еран Эрикссон и Юрген Клинсман. Ранее со сборной Австралии работал Эндж Постекоглу, который покинул свой пост после того, как вывел команду на чемпионат мира. Команда сыграет в одной группе с Францией, Данией и Перу.
Ранее в СМИ сообщалось, что Манчини также претендует на пост главного тренера сборной Италии.
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Луи ван Гал
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Юрген Клинсманн
- Сборная Франции (футбол)
- Свен-Еран Эрикссон
- Луиз Фелипе Сколари
- Сборная Перу (Футбол)
- Марсело Бьельса
hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:49
arielinos
А что там говорят в Зимбабве?
16:13
Tribunal Z
Ну что теперь каждый бред читать? А сборную московских цирков не предлагали потренировать Манчини?
13:49