В Астрахани уверены, что климат региона подойдет сборным Аргентины и Бразилии

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин уверен, что жаркий климат региона подошел бы для тренировок сборным Бразилии и Аргентины, которые квалифицировались для участия в чемпионате мира 2018 года.

Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

– Мы определены Министерством спорта РФ как домашняя территория для команд, которые изъявят желание здесь базироваться, тренироваться, проводить товарищеские матчи, – приводит ТАСС слова Жилкина. – Хотим, чтобы Бразилия приехала, для них климат подходящий. Они, кстати, запросили данные об Астраханской области.

По его мнению, регион понравился бы и сборной Аргентины, которая смогла бы оценить не только климат природный, но и национальный – здесь в дружбе и согласии исторически проживают более 140 национальностей.

– Для реконструкции определены два стадиона, один из них фактически строится заново – это стадион "Астрахань". Там по графику все идет, каждую неделю выезжаем, контролируем, – продолжил Жилкин. – Вторая площадка – центральный стадион, который до этого был уже отремонтирован. Там нужно сделать помещения для конференций, работу завершат в первом квартале следующего года.

На данный момент известны 23 команды, которые сыграют на турнире – сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.